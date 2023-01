Dispositif Déchets’Tri Mobile intercommunale du Sud à Bandrélé ce samedi de 8h à 14h

La Communauté de Communes du Sud de Mayotte rappelle que le dispositif Déchets’Tri Mobile intercommunale aura lieu samedi 7 janvier dans la commune de Bandrélé de 8h à 14h. Aucun ramassage ne sera possible après 14h.

Les particuliers ont rendez-vous place Manzaraka, rue Poteley, afin d’y apporter leurs petits et gros appareils électroniques, l’électroménager, les encombrants, les ferrailles et les déchets verts. Il s’agit ainsi de les évacuer vers les filières de valorisation et de traitement des déchets.