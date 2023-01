Pôle culturel de Chirongui : un mois de janvier au programme dense

En cette nouvelle année, le Pôle Culturel de Chirongui propose un mois de janvier riche en soirée concert extérieur, spectacle de danse et théâtre. Le 14 janvier, le pôle culturel met à l’honneur à partir de 20h30 la musique mahoraise et les talents de l’île aux parfums aussi bien, amateurs, confirmés ou en voie de professionnalisation. Le samedi 21 janvier, sur réservation (ici), la compagnie Black Bakara monte sur scène à 19h30 pour son spectacle de danse « Les chemins du retour ». Dernier acte d’une trilogie débutée en 2013, après Exilé puis Port d’Attache, ce spectacle « pose la question des racines et de la filiation » ainsi que celle de « la quête de soi ».

Le mardi 31 janvier, sur réservation (ici), la compagnie les Cambrioleurs produit sa pièce de théâtre « Désobéir », à partir de 19h30. Cette représentation met en scène quatre jeunes femmes, dont leurs familles sont originaires du Maroc, d’Iran, du Cameroun et de Turquie, clamant « leur désir de vie avec une fougue guerrière communicative ». Cette « jeune génération féminine issue de l’immigration se confie, témoigne : entre fidélité et refus du poids de l’héritage, entre désirs immenses et sentiments d’impasse, injonctions religieuses, misogynie, violences urbaines. Elles inventent leurs propres identités ».Concernant le programme de cinéma du 4 au 15 janvier, de nombreux films sont à l’affiche tels que Avatar, Megan, le Chat Botté ou encore Le jardinier qui voulait être roi.