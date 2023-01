EDM : Des coupures clients dans la nuit du 4 janvier en raison d' »actes de malveillance »

Dans la soirée du mercredi 4 janvier, Electricité de Mayotte, dans un communiqué confirme que « des actes de malveillance » ont été réalisés alors que l’entreprise traverse une « période de grève ». Ces derniers ont causé des coupures de courant successivement sur les secteurs « Tsingoni, M’Tsangamouji et Acoua entre 19h25 et 20h44; Tsingoni entre 22h40 et 0h30 et Tsingoni, M’Tsangamouji et Acoua de nouveau entre 23h50 et 01h19 ».

En outre, précise le communiqué, « le poste de distribution publique situé à Dzoumogné a été incendié et les gendarmes ont trouvé le cadenas cassé et des cartons en feu à l’intérieur ». EDM déposera plainte ce jour.