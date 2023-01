Vers la création d’un championnat de Futsal à Mayotte ?

Pour Narfal, un jeune de Labattoir, les élus ne se soucient pas assez du futsal. Il nous dévoile le fond de sa pensée : « Vous savez, le futsal est lié au foot de rue. Donc on retrouve souvent les enfants des milieux chauds dedans. Certains ont eu la chance d’être inscrits dans un club de foot mais d’autres ont commencé au plateau.

D’ailleurs certains des meilleurs joueurs de football ont commencé dans le futsal. Ça prouve que c’est quand-même un sport important. Malgré ça, pour y jouer, il faut se bagarrer avec les basketteurs ou handballeurs qui veulent faire leur entraînement. Des fois, les plateaux sont même utilisés pour des événements culturels, donc on manque clairement d’infrastructures pour jouer. Créer un championnat de futsal serait une solution. C’est une bonne idée et j’espère que la ligue y pensera. »

Aurélien Timba Elombo, directeur général de la Ligue Mahoraise de Football, partage plus ou moins le même avis, comme il nous l’explique : « Le futsal est une très belle pratique et l’idée de créer un championnat qui lui est dédié est très charmante. Néanmoins, il existe quelques blocages. Par exemple les plateaux, déjà peu nombreux, sont surutilisés. En effet, entre les entraînements d’autres disciplines ou l’organisation d’événements comme les manzarakas, les créneaux se font rares. Nous organisons déjà des séances de futsal pour les plus jeunes et ça serait intéressant d’étendre cette pratique pour tous, de manière organisée et structurée. De nouvelles infrastructures sont nécessaires et avec l’aide du département, cela pourrait se faire. »

« Si la ligue nous présente un projet de championnat de futsal, nous serons à l’écoute et soutiendrons le projet »

La réponse est claire du côté du Conseil Départemental. Et elle est plutôt positive, comme nous le confie Zouhourya Mouayad Ben, Vice-présidente chargée des sports, de la culture et de la jeunesse au Conseil Départemental : « Si la ligue nous présente un projet de championnat de futsal bien sûr qu’on le soutiendra. Nous restons bien sûr à l’écoute et nous œuvrons déjà tous les jours, en partenariat avec les communes, pour développer le sport dans sa globalité à Mayotte. D’ailleurs, des plateaux couverts ont été inauguré récemment, à Vahibé et Kaweni. Et ce n’est pas fini. »

Pour rappel, Mayotte a été médaillée de bronze aux derniers jeux des jeunes de la CJSOI à Maurice, dans la catégorie futsal. Encourageant pour lancer le projet « Championnat de Mayotte de Futsal » ? La Ligue Mahoraise de Football et le Conseil Départemental en décideront.

Houmadi Abdallah