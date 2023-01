CSSM : Lancement de la campagne d’instruction des subventions 2023

La CSSM lance sa campagne de subventions pour l’année 2023. Il s’agit ainsi de « développer » et de « pérenniser les offres de service aux familles, à réduire les inégalités territoriales et sociales sur le département et à soutenir l’innovation sociale », note le communiqué.

Cette campagne entend donc « soutenir des projets structurants et des actions répondant aux besoins du territoire sur les thématiques prioritaires suivantes : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse ; la parentalité ; l’animation de la vie sociale ; la préservation de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap ».

Les objectifs poursuivis consiste à :

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en direction de toutes les familles, en

luttant contre les inégalités sociales ;

luttant contre les inégalités sociales ; Contribuer à la structuration d’une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins

des familles. Favoriser les parcours d’accès à l’autonomie des jeunes ;

des familles. Favoriser les parcours d’accès à l’autonomie des jeunes ; Développer des services et/ou des actions d’accompagnement des familles dans

l’exercice de leur fonction parentale. Rendre visible l’offre de service parentalité sur le

territoire.

l’exercice de leur fonction parentale. Rendre visible l’offre de service parentalité sur le territoire. Développer des équipements et services d’animation de la vie sociale ;

Prévenir la perte d’autonomie des publics en situation de fragilité due à l’âge et/ou à

l’état de santé ;

l’état de santé ; Soutien aux Crèches à vocation d’insertion professionnelle (Crèche A.V.I.P) ;

Soutien aux projets Jeunes et Devenir Promeneurs du Net ;

Soutien aux projets des Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ;

Soutien aux projets de Points d’accueil et écoute jeunes (PAEJ).

La CSSM indique que les porteurs de projets éligibles sont « les associations, les collectivités territoriales, ainsi que les organismes publics. Les entreprises privées sont également potentiellement éligibles mais uniquement sur les thématiques Petite Enfance et aides à domicile ». Les dossiers de demande de subventions complets doivent être déposés par

mail à l’adresse projets-actionsociale@css-mayotte.fr au plus tard le

Vendredi 28 février 2023 ;

Vendredi 28 avril 2023, pour les projets en Investissements

Les demandes de subvention Reaap, Laep et soutien à la parentalité doivent

être déposées sur la plateforme www.caf.fr/ElanCaf au plus tard le vendredi 28 février 2023.

Les dossiers de demandes de subvention peuvent être téléchargés sur le site internet de la

CSSM : www.cssm.fr