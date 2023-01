Première édition du Grand Majimbini ce dimanche 8 janvier

La ville de Mamoudzou organise dimanche 8 janvier, en partenariat avec son mouvement associatif, la randonnée Le Grand Majimbini. Le rendez-vous est donné à 6h30 place Makango à Mtsapere Maevantana, pour un départ prévu à 7h.

Deux parcours sont proposés, un circuit sport santé de 6km et un autre de 11km à l’intérieur de la forêt Majimbini. « Une excellente occasion pour rencontrer d’autres amis et familles et surtout de découvrir en profondeur les richesses inestimables de l’intérieur de la forêt domaniale Majimbini », souligne la mairie de Mamoudzou. Des points de ravitaillements seront prévus ainsi que cinquante encadrants mobilisés, dont des policiers.

Les inscriptions se feront sur place contre un t-shirt. Trois cents participants sont attendus dont le réunionnais Daniel Sangouma, ancien recordman du monde de 4*100 mètres.