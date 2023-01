Le dispositif des parents-relais a montré son efficacité pour sécuriser les touristes

« Tout s’est très bien passé. On ne déplore aucun incident, » se félicite le capitaine Chamassi Chaharoumani, directeur de la prévention et de la sécurité urbaine de la commune de Mamoudzou. En effet, malgré les violences qui ont émaillé l’île ces derniers mois, les touristes reviennent visiter Mayotte, ce qui est plutôt une très bonne chose.

Mais il s’agissait qu’une fois le pied posé à terre ils ne se fassent pas agresser par des jeunes délinquants. « Au vu de la situation sécuritaire j’ai proposé au directeur de l’office de tourisme de faire faire accompagner les touristes dans Mamoudzou par un dispositif des parents-relais de l’association Manguier-Golden de Mamoudzou pour éviter toute agression ou tentative de vol sur nos touristes. Aussi, nous avons mis en place le principe de voir et d’être vu par la présence d’adultes », explique le directeur de la prévention et de la sécurité urbaine. Pour cela une réunion de préparation avait été organisée en amont avec l’AaDTM afin de préparer l’arrivée des touristes.

Le dispositif parents-relais devrait être renouvelé dans l’avenir

Ainsi, en plus de la présence de la police municipale, le dispositif parents-relais était composé de 15 personnes toutes volontaires. Ce système est déjà en vigueur au sein des sorties d’école mais c’était la première fois qu’il était expérimenté avec des touristes. Les parents relais avaient ainsi pour missions « l’accueil, la prévention et la médiation, précise le capitaine Chamassi Chaharoumani. Ils avaient des chasubles jaunes fluo pour afficher la couleur. De plus ce sont des adultes connus de la commune, en cas d’incidents avec des jeunes ils peuvent facilement les identifier », poursuit-il.

Au final ce sont près de 300 touristes qui ont débarqué sur Grande-Terre, dont une centaine rien que sur Mamoudzou. Plusieurs dispositifs avaient été mis en place pour les rassurer, notamment du coté de la pointe de Mahabou, au niveau de l’embarcadère et également rue du Commerce à Mamoudzou.

Au regard de l’absence d’incidents, force est de constater que l’adaptation du dispositif parents-relais a été un succès et sera ainsi renouvelé. « Nous souhaitons accompagner l’offre touristique dans l’île et montrer de l’apaisement. Mayotte n’a pas que des cotés négatifs, au contraire on sait accueillir les gens », complète le capitaine Chamassi Chaharoumani.

B.J.