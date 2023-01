La CSSM invite les allocataires à créer leur espace personnel sur le site caf.fr

Alors que sur plus de 87 566 allocataires Caf à Mayotte, seulement 17 446 comptes personnels ont été créés, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) lance au mois de janvier une campagne de communication afin d’inciter les usagers à utiliser davantage caf.fr pour leurs démarches quotidiennes. Le site permet aux usagers « d’accroitre leur autonomie dans leurs démarches en ligne », notamment en facilitant « l’accès aux droits et aux informations sur les services et prestations versées par la Caf », note le communiqué de la CSSM.

Une fois l’usager inscrit et connecté sur le site caf.fr, son espace personnel 100 % en ligne est accessible 7j/7 et 24h/24. Cet espace permet ainsi de « consulter et modifier son profil sur son compte (situation familiale, situation professionnelle, coordonnées…), télécharger ses attestations de paiement et de droit, déclarer ses ressources annuelles et trimestrielles (Revenu de Solidarité Active), Prime d’activité, Allocation Logement), effectuer des simulations (RSA, Prime d’activité, Allocation Logement) ou demande de prestation (RSA, CMG, AJPA, etc.), adresser des mails, transmettre ses documents avec signature numérique ».

L’utilisation de cette plateforme, renseigne la CSSM, « permet une prise en charge et un traitement des dossiers plus rapide (plus besoin de se déplacer aux accueils de la CSSM) ».