EDM : Le site de Kaweni bloqué en raison d’un piquet de grève

Alors que les négociations entre l’intersyndicale CGT-FO et la direction avaient repris ce mardi 3 janvier à 8h, ces dernières ont été suspendues dès 8h10 en raison d’un « piquet de grève d’une vingtaines de grévistes » empêchant « les clients et salariés d’EDM d’entrer et sortir du site », fait savoir l’entreprise par communiqué.

Cette décision de suspension a donc été prise par la direction en raison du blocage du site de Kaweni. La direction indique que les négociations « reprendront quand le site sera

débloqué, ce qui n’[était] toujours pas le cas à 14h00 ».

EDM informe que l’accueil téléphonique ainsi que les bornes de paiement restent opérationnels.