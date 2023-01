AVIS DE CONSTITUTION – ARC-HIPPO

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 29/12/2022, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

ARC-HIPPO

Sigle : AH

Objet social : – Toutes activités de bâtiments et travaux publics, de gros œuvres, de maçonnerie, de carrelage, de peinture, de plomberie et de métalleries,

– Toutes activités d’achat et de vente de matériaux, de matériels de construction, de location et de quincaillerie,

Siège social :

8 CHEMIN MOINDJIE KANGANI 97600 Koungou.

Capital : 100 €

Durée : 99 ans

Président : M. BACAR Elamine, demeurant 8 CHEMIN MOINDJIE KANGANI 97600 Koungou

Immatriculation au RCS de Mamoudzou