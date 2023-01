Un appel à projet relatif au fonds de coopération régionale (FCR) pour l’année 2023 est mis en ligne et consultable sur le site internet de la préfecture de Mayotte dès aujourd’hui.

Le fonds de coopération régionale a pour objectif de renforcer la coopération entre Mayotte et les pays voisins de l’Océan Indien. Il permet de financer des projets favorisant un développement économique et social par une meilleure insertion du territoire dans son environnement régional et géographique.

Pour l’année 2023, l’accent a été mis sur des actions innovantes dans les domaines de l’éducation (programmes de mobilité – étudiants grandes écoles, ingénieurs, universitaires et chercheurs) ; de la formation-apprentissage ; agricole, pêche et aquaculture ; de la santé ; de la jeunesse et des sports ; de la culture ; de l’artisanat ; du tourisme durable ; de l’énergie renouvelable ; de la connectivité numérique.