« Nous voulons des réponses claires concernant les projets d’avenir pour Mayotte »

La visite du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, à Mayotte en fin de semaine est belle et bien confirmée. Il devrait arriver samedi et consacrera cette journée aux sujets régaliens, puis il rencontrera le lendemain les différents élus du territoire. Ce sera l’occasion pour le président du Conseil départemental, Ben Issa Ousseni, d’évoquer avec le ministre plusieurs sujets importants pour la vie des Mahorais.