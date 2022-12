Mouvement social à EDM : Signature d’un accord salarial ce vendredi 30 décembre

Les fédérations CFE-CGC, UNSA et la Direction d’EDM ont convergé sur un accord salarial 2023 signé ce vendredi 30 décembre, a annoncé l’entreprise dans un communiqué.

Cet accord, précise EDM, a été le résultat « d’un dialogue social nourri et constructif », et tient compte « de l’inflation constatée et prévisionnelle ». Il porte ainsi à « + 10% en moyenne les évolutions des rémunérations pour 2023 à EDM » et prévoit également une prime exceptionnelle « pouvoir d’achat » de 1500 euros en moyenne « sur la paie de janvier 2023 », informe l’entreprise. L’accord est ouvert « à la signature de l’ensemble des Organisations Syndicales », la direction s’engageant « à en appliquer toutes les modalités et mesures salariales dès le mois de janvier 2023 ».

Depuis jeudi 22 décembre , l’entreprise fait face à un mouvement social suivi par 20 % à 22 % des effectifs. Dans ce contexte de tensions, de nombreuses microcoupures de courant sont survenues le soir du réveillon de Noël ainsi que les jours qui ont suivi entraînant des interruptions de la distribution de l’eau. Si pour la direction, elles sont le résultat d‘agissement des grévistes, ces derniers s’en défendent. Plusieurs plaintes ont été déposées par EDM afin de déterminer l’origine de ces dysfonctionnements.