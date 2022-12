Mayotte représentée lors du prochain Salon de la plongée du 6 au 9 janvier à Paris

Après sa création sur notre belle île inspirante, le spectacle Murmures des décasés commence sa vie « hors des murs ». Et c’est au Lavoir Moderne Parisien, dans le quartier de Château Rouge, que la troupe de Kazyadance a proposé sur cinq représentations, et à un nouveau public, cette œuvre originale si singulière, qui dessine si bien, un résumé dansé et conté de l’histoire de Mayotte