La mairie de Mamoudzou mise sur la jeunesse et le sport

C’était la foule des grands jours hier dans la petite salle Abdallah Houmadi de l’hôtel de ville de Mamoudzou. Près d’une quarantaine de personnes avaient fait le déplacement à l’occasion d’un partenariat entre la Ville et le groupement d’employeurs Profession Sport et Loisirs. Parmi elles, des représentants de clubs et d’associations sportives de Kawéni ou encore de la Mifac (Mayotte ingénierie formation audit conseil), organisme de formation spécialisé dans les métiers de l’animation et du sport qui accompagne notamment les structures et les collectivités territoriales.

Le sport comme vecteur d’insertion et de développement personnel

Un des objectifs de PSL Mayotte est d’utiliser le sport comme moyen de prévention, de formation et de sensibilisation. Pour cela l’association permet de proposer en permanence une aide de proximité personnalisée et adaptée aux spécificités de l’environnement sportif et socioculturel de Mayotte. Pour Éric Bellais, vice-président de PSL, « L’association a la volonté d’accompagner les jeunes par l’insertion et la qualification, il s’agit notamment de valoriser le travail dans le domaine du sport et des loisirs tout en construisant un parcours d’insertion professionnelle », explique-t-il.

Toyifou Ridjali, adjoint en charge du développement de l’excellence sportive et de la vie associative s’est ainsi félicité de cette convention. « Ce projet a pour objectif le développement d’une filière sportive d’excellence pour Mamoudzou. La Ville soutient les métiers du sport et par la signature de ce partenariat elle a la volonté de procéder à une inclusion sociale et économique de la population de Kawéni ».

Plusieurs jeunes vont suivre une formation qualifiante

C’est une petite quinzaine de jeunes qui est concernée par cette action au sein de 6 associations. Après une formation de 16 mois ils seront embauchés par une structure associative pour une durée de 3 ans. C’est donc un formidable tremplin pour ces jeunes du quartier de Kawéni.

Avant de commencer leur apprentissage, ils auront une période de pré qualification. Si tout se passe bien pour eux ils devraient commencer leur formation au début du mois de mars 2023. Pour le représentant de la Mifac, ce programme est véritablement un atout pour Kawéni : « C’est l’opportunité de permettre à l’ensemble des jeunes de se doter de compétences dans l’animation et dans le sport en mettant en place une bi-qualification. A travers ce projet, ils seront des exemples et les ambassadeurs de demain », indique-t-il.

Au cours de cette cérémonie, toutes les parties concernées par cette action ont souligné l’importance pour ces jeunes de saisir la chance qui leur était donnée et leur ont souhaité vivement de réussir. La mise en place de ce projet montre ainsi la détermination des élus, notamment ceux de Mamoudzou, d’investir dans la formation envers la jeunesse, chose essentielle à son épanouissement.

B.J.