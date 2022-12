Des jeunes de Koungou à Courchevel !

Beaucoup de joie, une pincée de fatigue, accompagnée d’une cuillère d’impatience et de 20 grammes d’agitation… Tous les ingrédients étaient réunis à l’aéroport Marcel Henry à Pamandzi pour nous concocter un départ inoubliable. Yassirou Chék, élève de CM2 à Koungou cache à peine sa joie au moment de nous parler de leur voyage : « Je suis très content ! On va pouvoir faire plein d’activités comme visiter le musée du Louvre à Paris ou bien partir faire du ski. J’ai trop hâte »

« Si tu es sérieux, j’en suis »

Si le groupe scolaire a pu bénéficier d’une aide de la ville de Koungou, du Conseil départemental et de bien d’autres acteurs pour leur voyage, l’initiative part d’un coup de tête. Sonia Rochereau, coordinatrice Ulis à Koungou Plateau, nous l’explique : « Durant un jour de fatigue pendant le confinement M. Benali, mon collègue, me sort ‘je ferais bien une classe de neige avec mes élèves’. Je lui répond ‘si tu es sérieux, j’en suis, on monte le projet ensemble’. On a réussi deux ans plus tard avec l’aide de plusieurs acteurs comme le conseil départemental, la mairie de Koungou, Le Rectorat, la MDPH et tout plein d’autres personnes. J’aimerai les remercier. »

« J’ai hâte de faire de la luge »

La majorité des élèves découvriront la France pour la première fois. C’est le cas de Faïna Mzé et de Irchade Madi. S’ils ont tous les deux hâte de « voir la Tour Eiffel », c’est surtout les activités liées à la neige qui attirent leur attention, comme « faire de la luge et du patin à glace ». Mme Rochereau nous dévoile le programme : « On va découvrir Paris pendant quatre jours avant d’aller à Courchevel. Ski, raquettes, patinoire… nous essayerons de faire tous les sports de glisse en fait » dit-elle tout sourire.

Un mélange loin d’être anodin

Les élèves de la CM2E de Soudjai Benali sont mélangés aux élèves de la section Ulis* de Mme Rochereau. Cette dernière nous explique que l’idée était d’avoir « un autre regard sur le handicap, plus positif » et de « chercher ce qui nous unifie et non ce qui nous sépare ».

Outre le professeur et la coordinatrice, une troisième personne complète l’équipe des accompagnants : Ania Ansali, une animatrice. Nos protagonistes se sont donc envolés ce mercredi après-midi et profiteront de la neige jusqu’au 8 janvier.

Houmadi Abdallah

*Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire. Ce sont des dispositifs permettant la scolarisation d’élèves en situation de Handicap au sein d’établissements scolaires ordinaires.