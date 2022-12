De nouvelles prestations sociales à Mayotte

La Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) informe, dans un communiqué, que l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) et l’allocation journalière du proche

aidant (AJPA) entre en vigueur à Mayotte.

L’AJPP, précise la CSSM, « est une prestation sociale versée aux parents pour leur permettre de s’occuper d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé ». Concernant l’AJPA, il s’agit d’une prestation sociale versée « aux personnes qui réduisent leur activité ou arrêtent de travailler ponctuellement pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie ».

Afin de savoir les conditions nécessaires pour bénéficier de ces nouvelles prestations, la CSSM indique que la demande s’effectue en ligne via « formulaire disponible sur le site internet de la CSSM rubrique ‘Famille>Différents imprimés famille' » et qu’il doit être envoyé via le site caf.fr .