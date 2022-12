Vers une coopération population/élus pour un avenir meilleur

« Ensemble nous serons plus forts »

Safina Soula, présidente du codim 2018, nous confie sa volonté de faire travailler les élus avec la population : « Des grands projets vont être mis en place et nous souhaitons y participer activement. En travaillant conjointement avec les élus, nous serons plus fort. Nous voulons tous faire avancer l’île donc c’est gagnant-gagnant. Obtenir des garanties sur ces revendications est primordial. »

« Ce sont des demandes légitimes »

Le message a l’air d’avoir été entendu par Abdoul Kamardine, conseiller départemental du canton de Mtsamboro, qui avait reçu le collectif au conseil départemental. Il nous en dit plus : « Je comprends qu’ils veuillent être rassurés, c’est une demande légitime, c’est pour cela que j’ai écouté leurs revendications. C’est aussi la raison pour laquelle ils seront reçus par le président du Conseil départemental. L’avenir de Mayotte se prépare avec les élus et la population. »

Ce début de tension entre les deux partis a vu le jour à la suite de rumeurs selon lesquelles un texte concernant tous les élus de Mayotte allait être remonté au gouvernement et qu’il allait changer Mayotte. Abdoul Kamardine nous explique que « rien n’est officiel » et que ce texte allait seulement « rassembler des besoins spécifiques pour l’île ».

Il abonde : « Ce n’est pas un changement des institutions. Nous allons seulement faire remonter les besoins pour le développement de l’île notamment au niveau de la sécurité, de l’immigration et de la justice. Le gouvernement écoute les besoins de chaque collectivité d’outre-mer et des échanges ont lieu par la suite. Tous les élus de Mayotte y ont participé et rien n’est encore signé. Nous écouterons les collectifs citoyens mais ils seront d’accord avec nous car ce sont des propositions qui répondent aux besoins de la population. »

Pas de quoi rassurer totalement Safina Soula qui garde une certaine réserve : « Nous n’avons aucune information sur ce document. On ne se fie pas aux rumeurs, on veut des comptes de la part des élus. Si c’est quelque chose qui va nous faire avancer, pourquoi ne pas le faire parvenir à la population ? Pourquoi ne travailler qu’entre élus ? Nous souhaitons plus d’explications de la part de M. Ben Issa Ousseni.

La rencontre entre le représentant du département et le collectif citoyen aura bien lieu. Reste à voir si un accord pourra être conclu.