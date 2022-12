Black-out de Noël : des origines obscures dans un contexte de grève ?

Électricité de Mayotte, dans un communiqué, s’est exprimée sur le bilan des coupures sauvages d’électricité survenues le soir du Réveillon de Noël. « A 19h28 le départ Soulou a été déclenché, suivi du départ Passamainty à 22h04 et enfin du départ Kahani à 23h29 », détaille l’entreprise. Au total, ce sont 12 000 clients ayant été impactés. En outre, « deux véhicules d’intervention ont également été vandalisés avec pneus dégonflés et valves enlevées ». EDM précise que ces actes de vandalisme « compromettent la sécurité de tous et constituent un délit grave ».

Des courts-circuits à l’origine des coupures

A l’origine de ces coupures sauvages, des courts-circuits dont l’objectif, estime EDM « était probablement de déstabiliser l’ensemble du réseau », sachant qu’à répétition ils « abîment le matériel et perturbent la stabilité du réseau ». Afin de rétablir le courant dans les secteurs plongés dans le noir, « les agents de dépannage ont du intervenir une partie de la nuit pour rétablir le courant », note l’entreprise. Une plainte a par ailleurs été déposée pour que « les auteurs de ces actes soient identifiés et punis ». Dans le contexte de mouvement social touchant actuellement EDM, l’origine de ces coupures semble revêtir une dimension plus politique que technique. Ainsi pour l’entreprise, « dans le cadre de la grève CGT-FO en cours à EDM, samedi 24 décembre, des coupures sauvages ont été commises dans la soirée. La veille la CGT et FO avaient annoncé dans la presse être prêts à réaliser des coupures clients ».

La tension s’accroît entre la direction et les syndicats

Lien de causalité, ou simultanéité fortuite, pour Salim Nahouda – secrétaire général de la CGT Mayotte et délégué syndical à EDM – cette mise en balance constitue « une stratégie de déstabilisation » visant à monter « la population contre les syndicats ». « Nous le condamnons fermement. Nous dénonçons cette manipulation », s’est exprimé le syndicaliste. Il ne décolère pas puisque, selon lui, la stratégie poursuivie consiste à « casser les syndicats ». Pour lui, rien n’indique que ce soit les grévistes à l’origine de ces actes de malveillance, reportant la responsabilité sur « la fragilité du réseau d’électricité » et donc de l’insuffisance d’investissement à Mayotte. La tension entre les syndicats et la direction semble monter encore davantage alors qu’une réunion bilatérale est prévue ce mercredi.

Si c’est désormais aux enquêteurs et à la Justice de faire toute la lumière sur ces actes de dégradation, les coupures d’électricité, en plus d’avoir plongé plus de 10 000 personnes dans l’obscurité, ont également perturbé la distribution d’eau le jour de Noël en affectant « des ouvrages importants du système de production et de distribution d’eau », selon le communiqué de presse de la SMAE en date du dimanche 25 décembre. Des coupures qui ne cessent de se multiplier ces derniers temps, au risque d’assécher la patience de la population.

Pierre Mouysset