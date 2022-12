Réveillon tout feu tout flamme, quand l’esprit de Noël part en fumée

C’est aux environs de 22h30 qu’aurait eu lieu la mise à feu d’un incendie volontaire. « Après avoir levé tous les doutes, les pompiers sont arrivés sur place rapidement un peu avant 23 heures » précise Jean-Pierre Cadiere, chef de la police intercommunale du Sud. Malgré tout, trois véhicules de la communauté de communes ont été entièrement brûlés ». Par la suite, les gendarmes sont arrivés sur les lieux et ont réussi à interpeller l’auteur présumé des faits. « Ils ont trouvé sur cet individu de l’essence et un briquet, ça laisse peu de place à l’hésitation… », poursuit le chef de la police intercommunale.

Le suspect interpellé a reconnu les faits et a avoué son acte délictueux dimanche dans la matinée. « Nous avons déposé plainte pour destruction de bien public et incendie volontaire », indique Jean-Pierre Cadiere. Quant au mobile de cet acte cela reste encore flou. Ce serait, semble-t-il, par vengeance mais surtout la conséquence d’une forte consommation d’alcool. Le préjudice financier est assez important puisqu’il s’élève quand même à 60 000€ environ. « Deux voitures que nous avions en fonds propres et une voiture de location ont brûlé dans cet incendie. On essaie de tirer Mayotte vers le haut mais il y a toujours des individus pour commettre ce genre de méfaits. C’est dommage », déplore le chef de la police intercommunale. L’auteur des faits devait être jugé hier, lundi 26 décembre, au tribunal judiciaire de Mamoudzou en comparution immédiate mais à sa demande il y a eu un renvoi, le procès a donc été repoussé au 27 janvier 2023. Toutefois jusqu’à son jugement, il a l’obligation de rester sur son lieu de résidence en Petite-Terre et de pointer 2 fois par semaine à la gendarmerie de Pamandzi.

B.J.