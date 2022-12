Remise des clés du plateau couvert de Kaweni

L’adage populaire qui veut qu’il n’y en a « jamais deux sans trois » semble se vérifier pour les plateaux couverts de la municipalité de Mamoudzou. Après l’inauguration de celui de Vahibé jeudi dernier, la remise des clés du plateau couvert de Baobab vendredi, c’est au tour de celui de Kaweni d’avoir reçu symboliquement ses clés lundi soir.

Une infrastructure qui entend constituer un levier pour sortir une partie de la jeunesse des difficultés qu’elle connaît en faisant du sport une sphère de socialisation avec l’apprentissage des règles et ce, dans le respect de l’autre. Afin de consolider et favoriser le partage de valeurs communes – telles que le respect, le fair play et la solidarité – le sport revêt alors une dimension fédératrice pour la jeunesse et le territoire du département dans son ensemble. Il s’agit également à la municipalité de rendre chaque jour davantage concret la notion d’excellence sportive grâce à une infrastructure sportive au service de l’aménagement urbain favorisant la cohésion dans la communion du sport.