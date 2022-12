Le Nautica en escale ce mercredi 28 décembre à Mayotte

Le paquebot Nautica, de la compagnie Oceania Cruises, est attendu dans la baie de Mamoudzou mercredi à 7h et repartira à 17h. Parti de Mombasa au Kenya le 25 décembre, il se trouve actuellement à Zanzibar en Tanzanie où il fait escale jusqu’à ce soir avant de se mettre en route pour Mayotte. D’une longueur de 181 mètres de long, il accueille à son bord 570 passagers accompagnés par plus de 300 membres d’équipage.

L’AaDTM fait savoir qu’elle accueillera les passagers à leur débarquement et « tiendra un point d’information touristique à leur intention ». En outre, l’agence Baobab Tours « a d’ores et déjà confirmé 175 réservations d’excursion pour des passagers qui pourront ainsi pleinement profiter de leur escale à Mayotte avec un circuit guidé ». Par ailleurs, « la coopérative Taxi Vanille sera mobilisée et offrira ses services aux passagers souhaitant visiter le territoire de façon individuelle ».

Après l’escale de l’Hanseatic Spirit le mois dernier, l’arrivée du Nautica semble confirmer que la saison des croisières est bel et bien lancée.