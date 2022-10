Opération place nette ce mardi matin sur la route nationale à Kawéni

Depuis le 3 octobre, différents arrêtés pris par le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaïla, sont entrés en application. Et la police municipale s’est chargée de les mettre en musique, très tôt ce mardi matin, comme nous l’explique Chaharoumani Chamassi, Directeur de la prévention et de la sécurité urbaine (DPSU): “Beaucoup de commerce étaient installés sans autorisation, et certains gênaient la visibilité des automobilistes. Dès ce mardi à 5h30 nous leur avons demandé de partir, ils ne pourront se réinstaller qu’après avoir déposé une demande en mairie, même ceux qui occupent leur propre terrain, et se doter d’une table et d’une chaise pliantes, pour éviter que les palettes et les cailloux soient récupérés pour caillasser les véhicules.”

Le gros stand de “brochettis poussière”, installé à proximité du rond-point Jumbo depuis un an, a dû plier bagage, les commerces à proximité d’EDM aussi, ainsi que la vendeuse à la toile déchirée sur la route de la plage Hamaha. “Ce n’est que la première phase de l’opération, nous allons maintenant nous rendre dans le Sud de Mamoudzou”, déclarait l’officier de police.

Outre qu’il s’agit du lieu même où ont été commise des agressions sur plusieurs automobilistes celundi matin à 8h, l’opération répond aussi au besoin d’élargissement de cette portion de route dans l’optique du transport en commun Caribus qui doit dédier une voie aux bus.

La suite, c’était ce mardi soir à 19h, dans le cadre de la lutte contre le racolage de la prostitution, “ainsi que le trouble à l’ordre public que cela provoque lorsque les voitures ralentissent”. Les femmes, malgaches pour la plupart, ont subi un contrôle d’identité, celles qui sont en situation irrégulière seront reconduites à la frontière.

Deuxième arrêté, l’interdiction de vente de pétrole lampant depuis ce lundi. “La station de Tsoundzou n’en vend plus, il est également interdit dans toutes les stations, sauf à Kawéni, “car c’est avec cela que les jeunes ont brûlé les voitures à Passamainty”.

L’action de la police municipale portera aussi sur les garages forains, toujours en application des décisions du maire, “nous allons les faire fermer et évacuer les épaves.”

L’objectif, nous rapporte toujours Chamassi, c’est “d’inciter les gens à faire des déclarations en mairie pour installer leurs commerces”.

Anne Perzo-Lafond