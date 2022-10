Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Communauté

d’Agglomération de

Dembéni-Mamoudzou (976)

Hôtel de Ville de Mamoudzou,

BP 01 – Rue du Commerce

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

TRAVAUX



Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20006045700013

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Flavien ANDRE – Mail : flavien.andre@cadema.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : – Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique

– Lettre de candidature- habilitation du mandataire par ses cotraitants ( DC1)

– Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement ( DC2)

– Pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, y compris les habilitations

nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché, en cas de groupement

Capacité économique et financière : – Liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (montant, date, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin).

– Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Jeudi 10 novembre 2022 – 14:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Marché de travaux de réhabilitation de cheminements piétons à Mamoudzou

Classification CPV : 45454000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Le schéma directeur des mobilités douces de Mamoudzou a défini 3 escaliers et leurs abords immédiats nécessitant une intervention de réhabilitation :

– Escalier 1: Escaliers reliant la route nationale 2 à la rue Mahabou. Cet escalier fait le lien entre le front de mer et le coeur de la ville.

– Escalier 2: Escalier dans le quartier Boboka entre la rue de la Pompe et la rue Toumbou Seleman. Ce tronçon permet de raccourcir le trajet

piéton entre la place du marché et le quartier Boboka.

– Escalier 3: Escalier dans le quartier Boboka entre la rue du Marché et la rue Mariage.

Lieu principal d’exécution : A Mamoudzou

Durée du marché (en mois) : 3

La consultation comporte des tranches : oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

– Escalier 1 (tronçon 1) : Escaliers reliant la route nationale 2 à la rue Mahabou. Cet escalier fait le lien entre le front de mer et le cœur de la ville.

Classification CPV : 45454000

Lieu d’exécution du lot : A Mamoudzou

LOT :

– Escalier 2 (tronçon 2) : Escalier dans le quartier Boboka entre la rue de la Pompe et la rue Toumbou Seleman. Ce tronçon permet de raccourcir le trajet piéton entre la place du marché et le quartier Boboka.

– Escalier 3 (tronçon 3) : Escalier dans le quartier Boboka entre la rue du Marché et la rue Mariage.

Classification CPV : 45454000

Lieu d’exécution du lot : A Mamoudzou

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui

Détails sur la visite : Les dates de visite seront comuniquées ultérieurement

Date d’envoi du présent avis

04 octobre 2022