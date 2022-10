AVIS DE CONSTITUTION – SAS RMR

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 28/09/2022, il a été constitué une

SASU dénommée : SAS RMR

Siège social : 2 RUE MBAMBONI KAWENI, 97600

MAMOUDZOU

Capital : 100€

Objet : La fourniture, la pose, l’achat et la vente

de carrelage, faïence, mosaïque, dalles et de tout

autres matériaux. Revêtements de sols et murs à

l’intérieur et à l’extérieur. Tous travaux de maçonnerie générale,

de construction ou de rénovation.

Président : M. ANDHUM MALIDE BOURHANE, 2

RUE MBAMBONI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU.

Admissions aux assemblées et droits de vote :

Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une

voix.

Clauses d’agréments : Actions librement cessibles

entre associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au

RCS de MAMOUDZOU