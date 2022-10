L’interco de Petite Terre élue au programme AVELO2, 1er coup de pédale avant les bons de transport

Le programme AVELO s’appuie sur une convention-cadre liant l’ADEME, l’État et les financeurs. Cette convention définit les objectifs du programme et ses modalités de financement, d’engagements et de gouvernance dans le cadre de l’expérimentation et l’animation des politiques cyclables des territoires lauréats pour développer l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien.

Via le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), sept financeurs contribuent à hauteur de 13 M€ au financement du programme AVELO.

La Communauté de Communes de Petite Terre, présidée par Said Omar Oili, fait donc partie des lauréats du 2nd programme national AVELO. Les 192 lauréats de cet appel à projets sont issus de toutes les régions métropolitaines, mais également de Guadeloupe, Mayotte et de La Réunion. Ils seront accompagnés techniquement par l’ADEME et le Cerema, et bénéficieront d’un accompagnement financier du dispositif CEE et de l’ADEME.

Le programme AVELO 2 s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement de faire passer la part modale du vélo de 3 % à 9 % d’ici 2024, et dans un objectif de cohérence territoriale dans la continuité de la Loi d’orientation des mobilités. Les principales mesures du programme s’articulent autour de quatre axes : les aménagements cyclables, la sûreté, l’incitation financière, la culture vélo.

On l’a vu avec l’aménagement de la piste cyclable en front de mer, la CCPT, autorité organisatrice de second rang, ambitionne de devenir un « Territoire Vélo » :

▪ offrir à la fois des aménagements sécurisés, des équipements techniques mais aussi un panel de services spécifiques au vélo ;

▪ proposer des circuits vélo qui soient accessibles à divers types de publics et de niveaux variés pour partir à la découverte du territoire ;

▪ animer son territoire avec des événements et animations vélo tout en mettant en valeur son patrimoine (historique, architectural, culturel et naturel…).

En sus de son projet vélo, la Communauté de communes de Petite Terre en partenariat avec le Conseil départemental de Mayotte, travaille à la création d’une chaine qui assure la complémentarité des offres de transport public sur le territoire communautaire. Avec un objectif ambitieux : le bon de transport, au bon endroit, au bon moment, à un prix acceptable par les voyageurs et à un coût soutenable par la collectivité.