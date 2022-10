CUFR : l’écrivain poète mahorais Nadjim Mchangama présente son premier recueil de poèmes ce vendredi 7 octobre

Le Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte accueille, ce vendredi 7 octobre à partir de 12h30, le jeune auteur, écrivain et poète Nadjim Mchangama à l’occasion de sa première publication, le recueil de poèmes « Amères ». Au cours de ce temps de présentation, le jeune poète sera invité à revenir sur son parcours et réaliser une lecture publique de certains de ses poèmes.

Un exercice de lecture qu’il découvre en 2017 lors de sa première expérience en public à la cartoucherie de Vincennes au Théâtre du Soleil, dans le cadre d’un séjour organisé par le Pôle Culture du CUFR. La découverte de cette narration innovante marque encore aujourd’hui son travail d’écrivain.

Passionné dès son plus jeune âge par la poésie, cet ancien étudiant en Lettres Modernes au CUFR de Dembéni, attiré par le monde des arts et des lettres, participera notamment, au cours de sa résidence d’artiste à Mayotte, à l’atelier d’écriture animé par le poète Jean-Luc Raharimanana. Désormais, Nadjim Mchangama fait partie de la jeune génération de poètes novateurs du 101e département.