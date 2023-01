SMEAM – Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976) – AVIS D’ATTRIBUTION SERVICES DIRECTIVE 2014/24/UE

SMEAM – Syndicat Mixte

d’Eau et d’Assainissement de

Mayotte (976)

BP 289 – ZI Kawéni

97600 Mamoudzou

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Contact : représenté par M. le Président, Ahamada FAHARDINE, BP 289 –

ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. : +33 269621111. Courriel : inaya.ahamada@eauxdemayotte.yt. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :https://www.marches-securises.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre(s) activité(s) : Eau

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Etude de définition des 4 sites retenues en préfaisabilité pour la création d’une usine de dessalement en Grande Terre

II.1.2) Code CPV principal

98361000

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Etude de définition des 4 sites retenues en préfaisabilité pour la création d’une usine de dessalement en Grande Terre

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché

2000000 euros

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Etude courantologique

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

98361000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

Il est prévu de faire réaliser des analyses d’eau de mer sur les différents sites envisagés afin de compléter les données d’entrée à notre disposition. Cela permettra de pouvoir réaliser au mieux le comparatif entre les différents sites, afin de définir l’implantation des potentielles prises d’eau et des rejets des eaux saumâtres pour assurer une bonne dispersion.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Etudes géotechniques

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

71332000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

La reconnaissance et les études géotechniques à engager correspondent aux missions géotechniques normalisées, norme NF P

94-500 de Novembre 2013, suivantes : Etude géotechnique préalable (G1) complétée par des investigations in-situ.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Analyses d’eau

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

71620000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

Dans le cadre de la phase 1, il est prévu de faire réaliser des analyses d’eau de mer sur les différents sites envisagés

afin de compléter les données d’entrée à notre disposition.

Cela permettra de pouvoir réaliser au mieux le comparatif entre les différents sites, afin de définir l’implantation des

potentielles prises d’eau.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : Réalisation de l’inventaire environnemental

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

71313000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

Dans le cadre de la phase 1, il est prévu un inventaire environnementale, terrestre et marin, pour étudier les

caractéristiques écologiques sur les parcelles destinées à l’implantation des usines de potabilisation, mais également

pour étudier la faisabilité du captage des eaux dans des forages côtiers (verticaux ou puits à drains rayonnants) sur

les plages.

Cela permettra de pouvoir réaliser au mieux le comparatif entre les différents sites.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2022/S050-129204 du 11 mars 2022

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

Section V : Attribution

LOT N°1 : Attribué

Intitulé : Etude courantologique

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

17 août 2022

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

IXBLUE, 34 Rue de la croix de fer, 78100, SAINT GERMAIN EN LAYE , FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LE LABORATOIRE MIO et Protisvalor Méditérranée, Jardin du Pharo 58 boulevard Charles Livon, 13007, MARSEILLE , FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 750000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°2 : Attribué

Intitulé : Etudes géotechniques

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

17 août 2022

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 1

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

FORINTECH MAYOTTE SARL, Espace Canopia les Hauts Vallons – Arequia Appt 1, 97600, MAMOUDZOU , FRANCE. Code NUTS :

FRY50.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 750000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°4 : Attribué

Intitulé : Inventaire environnemental

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

17 août 2022

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 3

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

CREOCEAN OCEAN INDIEN SASU, 16 RUE ALBERT LOUGNON VILLAGE ENTREPRISE, 97490, SAINTE CLOTILDE , FRANCE.

Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

ECO-MED OCEAN INDIEN SAS, 24 Rue Lorraine, 97400, SAINT DENIS , FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 500000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 026961185. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

29 septembre 2022