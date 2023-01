Départementales partielles : Soula S. Souffou et Mariame S. Kalame élus avec 52,26% des voix

De toute façon, la surprise était au rendez-vous. Arrivé en 2ème position, le binôme sortant Kamardine-Tahamida allait-il reprendre le dessus grâce à un report de voix ou à un sursaut des abstentionnistes ? Ou l’assemblée départementale allait-elle voir arriver sur ses bancs deux nouveaux visages ?

Avec 307 voix d’écart, et un taux de participation de 66,17%, soit 10 points de plus qu’au premier tour, c’est donc Soula Saïd Souffou et Mariame Saïd Kalame qui tirent leurs épingles du jeu politique, acharné, puisqu’il mettait indirectement au prise un sénateur et un député, le premier ayant choisi de soutenir le challenger du second.

C’est un poste d’importance qui restait vacant avec l’annulation de l’élection de la vice-présidente chargée des finances au conseil départemental, de même que la présidence du conseil portuaire qu’assurait Mansour Kamardine. Un homme et/ou une femme intègre leur succèderont-il ? A suivre, en tout cas, c’est un bouleversement considérable qui attend le conseil départemental dans les jours à venir. Nous y reviendrons.

A.P-L.