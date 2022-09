Une quarantaine de nouveaux propriétaires grâce à l’aide à la pierre du CD

Le 7ème vice-président en charge des Solidarités, Action sociale et Santé, Madi Moussa Velou, a validé cet apport en faveur des bénéficiaires en présence de la présidente de l’ADIM, Zamimou Ahamadi, et des bailleurs sociaux. Une aide de 2,8 millions d’euros “qui permet à des familles modestes ou défavorisées d’accéder à un logement décent et de devenir pleinement propriétaire de leur logement”, indique Madi Velou.