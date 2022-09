Le prix des produits pétroliers pour le mois d’octobre reste globalement stable

Pour le mois d’octobre, le prix de l’essence continue sa baisse, a contrario de celui du gazole dont la légère hausse est atténuée par la remise exceptionnelle de l’Etat ainsi que l’application de la remise sur la fiscalité indirecte.

Ainsi, compte tenu des remises financées par l’Etat, le prix du litre de :

supercarburant sans plomb s’élève à 1,46 €, en recul de 0,07 centimes par rapport au mois de septembre,

gazole est de 1,37 €, en hausse de 0,01 centime au regard du mois précédent.

Concernant le mélange détaxé et le GO marine, les prix s’élèvent pour octobre respectivement à 1,02 € et 1,07 €, soit pour le mélange détaxé une baisse du prix de l’ordre 0,07 centimes par rapport à septembre, et une hausse de 0,01 centime pour le GO marine par rapport au mois précédent.

Le pétrole lampant et la bouteille de gaz, non concernés par les aides de l’Etat, ne connaissent pas d’évolution de prix pour le mois d’octobre. Ainsi le pétrole lampant est fixé à 1,23 €, la bouteille de gaz de 12kg à 26 €.

Les différences de l’évolution du prix entre l’essence et le gazole s’expliquent par une évolution des cours du carburant, les cotations moyennes, sur les 15 premiers jours du mois de septembre, des produits pétroliers ayant connu respectivement une baisse de 12 % pour l’essence et de 2 % pour le gazole. Par ailleurs, le Conseil départemental a maintenu la remise de 7,4 centimes de la taxe spéciale de consommation sur le prix de l’essence et du gazole routier. Enfin, l’aide exceptionnelle financée par l’Etat est prolongée jusqu’au 31 décembre de cette année. Sa majoration à 25 centimes d’euros par litre est valable jusqu’au 31 octobre 2022.