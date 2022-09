AVIS DE CONSTITUTION – NEURATECH

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 29/08/2022, il a été constitué une SASU dénommée : Neuratech

Siège social :8 Chemin de la campagne, Tsararano 97660 Dembéni

Capital : 500 €

Objet social : La conception et le développement de logiciels, d’outils informatiques, leur distribution, leur exploitation, leur maintenance et commercialisation sous toutes les formes, Les activités de conception et d’installation

de systèmes de sécurité, de conseil aux entreprises pour la gestion de leurs systèmes de sécurité,

Toutes prestations de conseils, d’études, d’audit, et de formation en informatique, systèmes

informatiques, ainsi que tous services attachés, notamment le télépilotage de robots et drones.

Président : M Houssam ASSANY demeurant 8 Chemin de la campagne, Tsararano 97660 Dembéni

élu pour une durée illimitée.

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions et valeurs mobilières émises par la Société sont librement cessibles et

transmissibles.

Durée : 99 ans Immatriculation au RCS de MAMOUDZOU