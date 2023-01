Pôle culturel de Chirongui : l’ambition plus que jamais au rendez-vous pour la saison 2022/2023

La saison 2022-2023 du Pôle culturel de Chirongui « sera d’une ampleur inédite ». Avec 41 représentations programmées entre le septembre 2022 et juin 2023, cette deuxième saison nourrit l’ambition de multiplier les découvertes et le partage à l’attention du public en accueillant « des artistes de Mayotte, de l’océan Indien et d’ailleurs ». Une démarche célébrant « la pluridisciplinarité des esthétiques ».

De nombreuses nouveautés vont émailler cette année culturelle avec notamment la programmation des spectacles à un horaire (18h30) adapté aux familles, l’accueil en compagnonnage, pour deux saisons, de la compagnie Stratagème en tant qu’artistes associés. Afin de soutenir la création, le Pôle culturel recevra en résidence la compagnie du Grenier Neuf. Un spectacle en avant-première sera notamment présenté au public de Mayotte le 13 mai 2023. En outre, deux soirées durant la saison seront dédiées à la musique en extérieur en mettant en lumière les artistes musiciens du département.

Théâtre, musique, conte, cirque et danse se côtoieront tout au long de cette année afin de proposer aux habitants de l’île une programmation des plus diversifiées.

La grille tarifaire de la saison 2022/2023

-Tarif plein : 10 €

-Tarif habitant de l’intercommunalité du sud (Bandrélé, Chirongui, Kani-Kéli, Bouéni) : 7 €

-Tarif réduit (- de 18 ans, + de 60 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap,

étudiant) : 5 €

-Enfant de – de 6 ans (accompagné) : gratuit

Tarifs groupes :

-Groupe adulte (comité d’entreprises, associations, collectivités) : 5 €

-Groupe scolaire : 2,50 €

Des nouveautés 2022-2023 :

Tarifs spécifiques :

-Tarif famille : pass unique pour 2 adultes et 2 enfants (de 6 à 18 ans) de la même famille : 20 €

-Tarif EAC : un adulte gratuit accompagnateur d’un enfant bénéficiant d’un PEAC avec l’artiste se produisant en spectacle.

Les abonnements :

-Abonnement 3 spectacles : tarif plein 25€ / tarif réduit 12 €

-Abonnement 6 spectacles : tarif plein 50 € / tarif réduit 25 €

-Abonnement 10 spectacles : tarif plein 75 € / tarif réduit 40 €