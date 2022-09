Du nouveau sous le soleil : le RSMA passe au photovoltaïque

Loin de se contenter de son présent, le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de Mayotte, par son volontarisme, ne cesse de se projeter dans l’avenir. Après sa toute récente décentralisation au cœur de la zone économique de Kaweni, l’institution entend renforcer ses efforts en matière de réduction de son impact environnemental. Si jusqu’à présent les démarches entreprises se faisaient « de manière peu visible avec la ventilation naturelle des bâtiments et leur isolation », note le colonel Larabi, la valorisation du patrimoine de l’institution militaire via le projet d’installation de panneaux solaires sur le site de Combani place le régiment dans une toute autre dimension.

La signature ce mardi de la convention d’occupation temporaire du domaine public entre le chef de corps et Karim Halimo, directeur au sein de la société Albioma Solaire Mayotte, permettra ainsi l’installation de « la plus grande surface de panneaux photovoltaïques sur toiture du département », selon les mots du colonel. Au total ce sont 2 Mégawatt-Crète qui seront produits correspondant à la consommation annuelle de plus de 700 foyers. Cette infrastructure évitera par ailleurs le rejet annuel de plus de 2000 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Il reviendra à la société Albioma d’exploiter cette centrale photovoltaïque dont la production permettra d’alimenter le réseau électrique de l’île. L’installation est à envisager dans le courant de l’année 2023.