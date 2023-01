RSMA : la Maison du service militaire adapté inaugure un avenir « multi-sites »

En présence du préfet et des représentants du monde associatif et économique de l’île, le colonel Larabi, chef de corps du RSMA a inauguré la Maison du SMA au Centre Maharajah à Kaweni. Dans des locaux mis à disposition par la DEETS, le régiment en s’installant à Mamoudzou, entend renforcer sa proximité avec les jeunes et les partenaires économiques.