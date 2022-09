Les LR de Mayotte réagissent aux violences du week-end à Doujani

La Fédération Les Républicains de Mayotte interpelle le gouvernement sur ses compétences régaliennes après les violences de ce week-end, mais aussi le président des Comores sur l’application des mesures de coopération bilatérale.

Les LR demandent le retour sur le territoire du ministre des Outre-mer et de son ministre de tutelle de l’Intérieur, visite qui avait été annoncée par Gérald Darmanin pour octobre-novembre. Sur le plan judiciaire, ils veulent que la peine des auteurs d’agressions soit purgée dans leur pays d’origine.

Sur le plan géopolitique, ils réclament au gouvernement comorien “l’application et le respect immédiat des accords de coopérations bilatérales policière, militaire et judiciaire signées entre nos deux pays”.

Et demandent un renfort des forces de l’ordre, création d’une unité de CRS anti émeutes et d’une unité du RAID à Mayotte

Afin de casser la logique de représailles, et “m”algré une situation extrêmement tendue, La Fédération Les Républicains de Mayotte “lance un appel au calme auprès de la population de Mayotte” et “demande à ce que des réunions de concertation soient organisées dans chaque village afin de comprendre ces phénomènes de violences et ainsi prendre des mesures spécifiques pour chaque localité.”