Affrontements mortels entre bandes rivales de Passamainty/Doujani

Les éternels affrontements entre bandes, rivales pour des raisons obscures, ont tué ce samedi. La victime de 25 ans serait défavorablement connue des services de police.

En pleine journée de samedi, des bandes descendant des hauteurs de Doujani et d’autres venant des hauteur de Passamainty-Nyambotiti, se sont affrontées jusque sur le bitume en tentant de bloquer la circulation. Et vers 16h, un corps emballé dans des sacs de riz a été déposé prés du plateau de basket à Doujani. Il aurait été victime de plusieurs coups portés à l’arme blanche. Après identification, l’homme de 25 ans serait défavorablement connu des services de police. Cela pourrait même être un leader de bande, mais l’enquête en cours le dira.

Le corps a en tout cas été réclamé par une habitante de M’tsapéré qui l’aurait élevé, et encore une fois, plusieurs habitants ont fait obstruction à la récupération du corps par les forces de l’ordre pour l’envoyer à l’hôpital afin de déterminer les causes de la mort. D’un côté, une pédagogie est à poursuivre sur cette étape nécessaire avant l’enterrement lors des agressions, car cela détermine l’action en justice ensuite. D’autre part, on aurait souhaité que la famille se soucie davantage de l’homme du temps de son vivant qu’après avoir trépassé.

Des bagarres autour de ce sujet ont perduré jusqu’à 2 heures du matin, et certains ont saccagé des voitures à Passamainty dans une logique de représailles sans fin.

A.P-L.