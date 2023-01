Fermeture à visée pédagogique du marché de Tsoundzou I

Le maire de Mamoudzou avait donné ses conditions pour la tenue du marché de Tsoundzou, qui n’ont pas été respectées. Un lien est fait avec la délinquance.

Par arrêté préfectoral et à la demande du maire Ambdilwahedou Soumaila, le grand marché de Tsoundzou est fermé depuis ce samedi et jusqu’au 24 octobre. Un mois pendant lequel les vendeuses vont pouvoir méditer sur leur devoir de maman.

Les vendeuses ne respecteraient pas les consignes dictées par le maire et appliquées par la police municipale. Tout d’abord, celle de se doter de tables pliantes, de chaises et d’une tente pour exposer la marchandise. En lieu et place des palettes et des cailloux pour tenir les toiles, et les laissent à la merci des vandales qui s’en servaient pour caillasser le soir venu ».

Deuxième point, certaines d’entre elles sont les mamans des jeunes qui caillassent. Les villageois ont donc manifesté leur mécontentement, car elles auraient boudé une réunion sur la délinquance du quartier.

Le maire a indiqué que chaque agression ou violences commises, serait suivie d’une nouvelle fermeture du marché.

A.P-L.