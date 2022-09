TV – « Mayotte : un département français à la dérive », ce dimanche soir sur M6

Ce dimanche soir quasiment à minuit heure de métropole, est diffusé un documentaire d’ « Enquête Exclusive », « Mayotte : un département français à la dérive ». Le propos introductif décrit les situations de crise que traverse le territoire.

Le reportage met l’accent sur les affrontements entre bandes qui perturbent le quotidien de l’île.

« Cette île de l’archipel des Comores, réputée pour son lagon aux eaux bleues turquoises et sa barrière de corail, a vu sa population quadrupler depuis le milieu des années 80 passant de 70 000 à 280 000 aujourd’hui. Une explosion démographique due à un taux de fécondité particulièrement élevé (plus de quatre enfants par femme) et une immigration clandestine record.

Chaque jour, en provenance des îles voisines, une dizaine de barques à moteur -les kwassas – accostent sur les plages de Mayotte, surchargées de Comoriens en quête d’aides sociales et d’un avenir meilleur. À tel point que le nombre de ressortissants étrangers présents sur l’île, 150 000, dépasse désormais celui des citoyens français. Résultat, les écoles et les lycées sont surpeuplés. Les bidonvilles grignotent les flancs des collines et les deux tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Aujourd’hui, les forces de l’ordre font face à une vague de délinquance sans précédent. Agressions et bagarres de jeunes, vols, cambriolages, caillassages de bus et de véhicules de police sont quotidiens. Face à ces tensions, l’État peine à trouver des réponses. À Mayotte, le revenu moyen par habitant est six fois plus bas qu’en métropole. Les agents de la Police aux Frontières sont débordés, le centre de rétention administrative est saturé. Ne se sentant plus chez eux, de nombreux citoyens mahorais s’organisent en milices et patrouillent dans leurs quartiers avec des méthodes radicales. »

Espérons que le reportage de Marc Garmirian et Guillaume Lhotelier mette en évidence les vrais problèmes, car le propos liminaire tape à côté lorsqu’il évoque « des Comoriens en quête d’aides sociales », des allocations auxquelles n’ont pourtant pas droit les étrangers en situation irrégulière, et a minima les Mahorais qui ne perçoivent que la moitié des montants métropolitains.

En guise de teasing, un extrait du documentaire témoigne la période chaude d’agressions à Kahani, avec un déroulement des cours contrarié, et en direct d’un caillassage de bus. Heureusement des jeunes, d’autres, sont là, « Est ce que demain ce sera toujours comme ça ? », interroge une élève.

“Enquête Exclusive”, à 23h15 sur M6.