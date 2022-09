Papajan graffe les murs de Saint-Denis

À l’initiative du Département de Mayotte, par l’intermédiaire de sa Délégation à La Réunion,

Mayotte est pour la première fois représentée au Festival Réunion graffiti du 24 septembre au 16 octobre 2022 à La Réunion, afin de “favoriser les échanges entre artistes de la région et créer des ponts entre Mayotte, La Réunion et l’océan Indien”.

On ne présente plus l’artiste d’origine zimbabwéano-hollandais Papajan, look rasta et éternel sourire aux lèvres qui réside à Mayotte depuis ses 7 ans et illumine les murs des bâtiments, dont plusieurs sous commande publique. Il intègre donc pour la première fois le festival Réunion graffiti, organisé par l’association Fat Cap, qui accueille chaque année une trentaine de graffeurs locaux et internationaux.

« Ce partenariat témoigne d’une volonté commune de faire découvrir les talents de Mayotte » souligne Eko LSA, créateur et directeur du festival.

Pour l’occasion, un des murs de la Délégation départementale de Mayotte à La Réunion (DMR) va offrir un de ses murs à l’imagination de l’artiste de Mayotte ainsi qu’au réunionnais Oner, sur le thème du vivre-ensemble et de la fraternité. Ils se produiront du 1er au 7 octobre 2022. Les artistes animeront des ateliers d’initiation à destination du public dans les locaux de la Délégation le 5 octobre aux côtés d’associations.

« Cet événement de dimension internationale nous a semblé être une belle opportunité pour les artistes de mahorais de se frotter au gratin international et de créer une émulation artistique », souligne le délégué Mohamed Elanrif Bamcolo.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la quinzaine de la DMR arts, sports et talents du 1er au 15 octobre 2022. Un dévoilement de la fresque est prévu le 15 octobre, à l’occasion du 3ème rendez-vous Mahoréunionnais.