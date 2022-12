Coupures d’eau à Mirereni et Combani ce vendredi

La Mahoraise des Eaux informe ses usagers de la commune de Tsingoni que suite à une consommation importante sur le réseau de distribution d’eau potable et suite aux perturbations sur le réseau EDM du 22/09/2022 ayant impacté le fonctionnement de nos ouvrages :

Nous sommes dans l’obligation d’interrompre la distribution d’eau sur les villages de Mirereni et Combani ce jour de 13h00 à 21h00.

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

• Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

• Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

• Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau