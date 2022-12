Le ministre de l’Intérieur sollicité par un eurodéputé RN sur la situation à Mayotte

Une semaine après le courrier de Marine Le Pen adressé au Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer concernant « l’actualité brûlante qui agite actuellement l’île de Mayotte », c’est au tour du député européen André Rougé, du groupe « Identité et Démocratie » affilié au Rassemblement national, d’envoyer ce mercredi 21 septembre une lettre à destination de Gérald Darmanin afin de l’alerter sur le « développement de la criminalité » dans les départements ultra-marins.

Si la situation en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou encore à La Réunion est détaillée de manière synthétique, le parlementaire s’étend plus longuement sur le cas de Mayotte, l’archipel étant, selon ses termes « totalement en proie au chaos et à l’anarchie ». Le député reproche au ministre son absence de réaction au regard de certains faits de violence. Reprochant « les effets d’annonce » effectués lors de son dernier voyage à Mayotte, André Rougé interroge Gérald Darmanin : « qu’envisagez-vous pour assurer l’autorité de l’Etat et rétablir la sécurité des biens et des personnes, son premier devoir régalien ? ». Qu’il s’agisse de « l’immigration et de la sécurité », le député met en garde contre les « belles promesses ».