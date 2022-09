Dzoumogné : Grosse perturbation du trafic en vue de l’installation d’un viaduc métallique démontable

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) ainsi que les services de l’Etat, suite à l’incendie du pont de Dzoumogné en juillet dernier, ont retenu l’installation d’un viaduc métallique démontable (VMD). Ce dernier d’une longueur de 30 mètres, dotée d’une voie, permettra d’éviter le déplacement des réseaux existants longeant le pont actuel. Et ce, tout en rétablissant la circulation sur cet axe routier notamment avec la possibilité pour les poids lourds, jusqu’à 40 tonnes, de pouvoir l’emprunter.

Outrepasser les contraintes de raccordements actuels

En août dernier, la DEAL et le CEREMA s’étaient en effet heurtés à l’impossibilité de réaliser en urgence un nouveau pont provisoire à double sens de circulation. En cause, le poste de refoulement des eaux usées ou encore la présence de 7 réseaux majeurs desservant le secteur, dont notamment l’eau potable ou encore la fibre optique.

La structure étant prévue d’arriver à Mayotte pour le 8 octobre prochain, selon la préfecture, l’objectif est de rétablir la circulation aux poids lourds « à l’issue des vacances scolaires » du mois d’octobre. Il est prévu de compléter l’édifice, d’ici la fin du mois prochain, par une passerelle piétonne.

Le pont impraticable pendant 2 semaines

Dans la perspective de la réalisation des travaux, la préfecture indique que « le franchissement du pont à toute la circulation » sera totalement fermé « le mercredi 28 septembre entre 20h et 2h ainsi que durant la période du lundi 3 octobre 6h au 17 octobre 4h ». Concernant les piétons, un cheminement sera créé « en amont de l’ouvrage » durant « cette phase de coupure » et jusqu’à la « réalisation de la passerelle piétonne ». Au total, ce sont 4 phases de travaux qui se succéderont, la première ayant débuté ce mercredi 21 septembre. Durant cette première phase, la circulation sera maintenue, précise la préfecture, mais avec « une limitation de 3,5 tonnes » jusqu’au mercredi 28 septembre.

Déviation et organisation des secours durant les phases de travaux

Dès le 26 septembre prochain, des panneaux informant la fermeture du pont entre le 3 et le 17 octobre 2022 « seront mis en place sur l’itinéraire » ainsi qu’aux « emplacements stratégiques » prévient la préfecture afin que les usagers de la route puissent prendre leurs dispositions. Une déviation conforme au Plan de Gestion du Trafic de Mayotte sera, en outre, mise en place. Concernant les dispositifs pris par les secours, le Service départemental d’Incendie et de Secours de Mayotte met en place sur Dzoumogné une équipe d’intervention comprenant « un véhicule léger polyvalent » et une « garde de deux voire trois sapeurs-pompiers ». Quant au Centre Hospitalier de Mayotte, l’établissement prévoit le maximum d’évacuation de patients et parturientes « par hélicoptère dans la journée », le « renforcement de l’effectif ambulancier », le « transfert de nuit par le Nord pour les ambulanciers » et le « maintien de la navette maternité ».

Une fois la déviation de Dzoumogné entrée en service, d’ici fin 2024, le pont de secours actuel « sera entièrement démonté » ainsi que les « deux ouvrages anciens » remplacés par la structure de franchissement définitive composée de « deux voies de circulation » ainsi que la construction d’une « passerelle piétonne ».

Pierre Mouysset