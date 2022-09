Début des travaux du ponton et de la halle à marée à Koungou

L’objectif est triple : offrir aux pêcheurs des conditions décentes de travail, sécuriser la qualité de stockage des produits de la mer pour les consommateurs, et permettre de collecter des données sur le volume de la ressource prélevée pour rassurer la Commission européenne qui doit délivrer les autorisations de renouvellement de la flotte dans le cadre de notre statut de RUP (Région de l’Europe ultrapériphérique). La flotte de barque Yamaha est en effet à la fois vieillissante, et à la fois hors normes nationales et européennes.

Or, les halles à marée et les points de débarquement sont des prérequis de base pour peser et enregistrer les produits issus de la pêche. Deux projets que la commune de Koungou est sur le point de concrétiser.

Le ponton et la halle ne seront pas construits sur le même site à Majicavo-Koropa mais espacés de quelques mètres comme l’illustre la vue aérienne.

Les travaux de la halle à marée ont commencé et devraient durer 8 mois. Un investissement de 964.000 euros. “La halle à marée permettra de compter, peser et conserver les produits de la pêche dans le respect des réglementations en vigueur, notamment sur la gestion de la ressource halieutique, les critères de fraîcheur et de traçabilité. Elle consistera donc à mettre en application les normes d’hygiène et de sécurité en améliorant la prise en charge des produits, leur enregistrement et leur stockage”, rapporte la mairie de Koungou.

Le bâtiment surplombera la RN1 et sera recouvert de bardage en bois notamment pour diminuer les besoins en climatisation.

En ce qui concerne le ponton et la rampe de mise à l’eau, il a été décidé de construire une partie sur pieu, et de prolonger avec du flottant brise-lame pour prendre en compte les marées.

Une rampe de mise à l’eau existait mais un enrochement était nécessaire ainsi que la reprise de la surface afin de créer un revêtement anti-dérapant à stries. L’aménagement comprendra la réalisation d’un terre-plein gagné sur la mer afin de permettre le chargement et déchargement des véhicules des professionnels et de rattraper le dénivelé entre la voie communale et l’estacade.

L’investissement est de 111.500 euros pour la rampe et de 1,4 million d’euros pour le ponton.

Etant donné que trois autres collectivités souhaitent construire également un ponton, Mtsamboro, Chiconi et Petite-Terre, la ville de Koungou s’est jointe à elles pour lancer un appel d’offre en commun. “Une démarche qui illustre une volonté générale de travailler sur l’attractivité du secteur de la pêche en améliorant les conditions de travail, de sécurité et de débouchés”, conclut la mairie.

A.P-L.