Record de 10.600 naissances à Mayotte en 2021

Les tâches grises et bleues grignotent peu à peu la couleur terre des collines environnantes entre Cavani et Kawéni, en gagnant des pentes de plus en plus abruptes. Comme partout à Mayotte. Le danger pour les habitants est partout, c’est le message que voulait faire passer le maire de Mamoudzou au préfet qu’il avait notamment invité à une marche dans les quartiers informels ce samedi