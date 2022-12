Les actions du CD des Journées du patrimoine se tiennent ce week-end

En raison des mesures de fermetures des services administratifs, des écoles et du ramassage scolaire du week-end dernier, les actions du conseil départemental des Journées européennes du patrimoine ont été reportées à ces 2 et 25 septembre.

Du 24 au 25 septembre 2022, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le patrimoine durable. En réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) agissent dès aujourd’hui pour renforcer la durabilité du patrimoine.

Le Conseil départemental se mobilise en proposant trois lieux de rendez-vous, pour profiter pleinement de ces journées en famille.

Archives départementales – Samedi 24 septembre à 9 H : Lancement départemental des journées européennes du patrimoine

Allocutions des officiels, visite guidée, mawlida shenge pour fêter l’inscription de celui-ci au patrimoine culturel immatériel national

Siège du Conseil départemental – Samedi 24 septembre de 10h à 14h : Narilawuliye ! Temps de dégustation

Cour de l’ancien collège de Dzaoudzi – Samedi 24 septembre à 14 H : Table ronde – Quelle mise en œuvre du numérique à Mayotte pour la valorisation du patrimoine ?

Avec Arnauld MARTIN, conseiller pour les musées et le patrimoine immatériel de la DAC Mayotte et Michaël TOURNADRE, Ingénieur chargé du patrimoine – La politique numérique du ministère de la culture en faveur du patrimoine ; Charly JOLLIVET, directeur des Archives départementales de Mayotte – Iconothèque et Phonothèque de l’océan Indien ; Farouk ADINANI, représentant de Mayotte INTECH – L’économie numérique de Mayotte ; Jérome MATHEY, gérant de la société Dronego – Opérations archéologiques de valorisation des sites ; Noura MAANANI, chargée du développement des publics au MuMA – Le musée virtuel du MuMA . modérateur Djamadar SAINDOU, chef de service programmation, partenariat et développement des publics.

Durant deux jours, les samedi 24 et dimanche 25 septembre, les Archives départementales, le MuMA (Cour de l’ancien collège de Dzaoudzi (à côté du Musée de Mayotte) et le préau du conseil départemental seront le cadre de nombreuses animations proposées par le Conseil départemental.

