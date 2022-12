Comores : CMA GCM poursuit l’approvisionnement en poulets et en viande

Les prix à la construction se sont mis de la partie pour ralentir un peu plus le débit des chantiers. Les freins existaient avant, administratifs (permis de construire, zone inconstructibles, etc.) et économiques. Il faut s’y atteler, impulse Mahieddine Hedli, au titre de l’USH, présent à Mayotte la semaine dernière à la suite de la conférence nationale des bailleurs sociaux.