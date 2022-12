Rencontre académique des arts plastiques : les participants récompensés

En juin 2022, le collège de Passamainty avait accueilli la cérémonie de remise des prix de la Rencontre académique des arts plastiques. En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de la préfecture, le rectorat, le Conseil départemental ainsi que la mairie de Mamoudzou et des enseignants volontaires, l’association Zangoma a souhaité, au travers de la pratique artistique, donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer pleinement afin de les sensibiliser à leur environnement, qu’il soit humain ou naturel.

Cette rencontre académique des arts plastiques de Mayotte, mise en place en 2010 par l’association, entend propose aux jeunes un moyen d’exprimer leurs émotions. La thématique cette année était : « Nous, si on parlait du bonheur », un challenge par les temps qui courent, qui permet justement de ne pas sombrer dans le pessimisme.

Cette manifestation vise aussi à sélectionner les deux élèves qui représenteront le 101e département lors du Festival d’Arts Contemporains des Comores. Une action qui s’écrit dans la continuité du partenariat établi en 2012 entre Zangoma et le festival.

Le collège de Tsimkoura avait répondu présent avec 218 participants, et avait décroché le 3ème prix du concours. Le jury académique présidé par Philippe Fouchard, a ainsi sélectionné les deux lauréats qui participeront à la phase internationale aux Comores.

Ils ont été récompensés ce mardi 20 septembre au cours d’une cérémonie qui a rassemblé 213 sur les 218 participants. Ils ont reçu une BD offerte par la délégation aux droits des femmes de Mayotte, « une façon de leur parler d’une esthétique locale et de saluer une initiative territoriale », souligne Fatima Ousseni, présidente de Zangoma, qui met en avant « l’implication de la principale du collège », et la volonté de tous les participants d’être acteur « dans ce qui fait sens et société ». « Il est important pour notre structure d’évoquer ces participations qui côtoient l’altérité et montrent que certains de nos mineurs vont bien, construisent leur monde. »