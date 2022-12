Les Eaux de Mayotte (976) – AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Les Eaux de Mayotte (976)

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

21



Organisme acheteur

Les Eaux de Mayotte (976), Le Président, Ahamada FAHARDINE, ZI KAWENI BP 289, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33

269621111. E-mail : inaya.ahamada@eauxdemayotte.yt.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché

Épreuves d’étanchéité et ITV sur les réseaux de Collecte de Koungou

Caractéristiques

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour

tous les lots.

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des candidatures

Lundi 03 octobre 2022 – 12:00

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l’organisme acheteur

Adresses complémentaires

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , à l’attention de Tribunal Administratif de Mayotte , 97600 Mamoudzou,

FRANCE. Tél. +33 026961185. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 :

Description succincte

CONTROLE DES RESEAUX EU DES TRAVAUX DU LOT N°2

LOT N° 2 :

Description succincte

CONTROLE DES RESEAUX EU DES TRAVAUX DU LOT N°3

Date d’envoi du présent avis

20 septembre 2022