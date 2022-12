Le ministre de l’Éducation nationale reporte sa venue à Mayotte

Le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye sera en visite officielle à La Réunion du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2022. On pouvait imaginer qu’il ferait comme la plupart des ses prédécesseurs, un tir groupé avec Mayotte.

Surtout que Pap Ndiaye devait initialement venir autour du 20 août dernier dans le département, mais les ministres Darmanin et Carenco lui avaient grillé la priorité. Le report de sa visite avait été annoncé au-delà de la rentrée en Hexagone, et c’est fin septembre qu’il était attendu à Mayotte.

Depuis, la situation s’est quelque peu tendue avec la fermeture des écoles et la suspension des transports scolaires sur trois jours initiées par les élus du département la semaine dernière. On peut imaginer que la décision ait pu ébranler la détermination du ministre.

Ce mercredi, lors de la présentation à la presse des objectifs de la rentrée 2022, le recteur Gilles Halbout se faisait le porte-parole de la décision finale: « Le ministre veut prendre le temps d’analyser la situation sur Mayotte et prévoit de revenir sur plusieurs jours, et non en accéléré. »

